Maltrattamenti in famiglia a Novara: 1 arrestato

NOVARA - Qualche giorno fa, gli equipaggi della Polizia di Stato di Novara - nello specifico della Squadra Volante della Questura - sono intervenuti su indicazione della Centrale Operativa, in quanto una donna segnalava su linea telefonica di emergenza che il proprio compagno, ubriaco, poneva atteggiamenti violenti e minacciosi nei suoi confronti.Gli agenti, giunti immediatamente sul posto, hanno trovato la donna in evidente stato di shock riferiva oralmente che il compagno l’avrebbe minacciata di morte e usato violenza sugli oggetti presenti in casa. Si è potuto infatti constatare che l’uomo aveva tagli sulla mano e tracce di sangue dopo aver danneggiato una porta. La donna, insieme con la figlia, avevano dovuto trovare riparo e chiudersi a chiave in un’altra stanza della piccola abitazione.Dopo aver ascoltato il racconto della donna, gli agenti hanno provato ad avere un dialogo con l’uomo, che si è mostrato alquanto insofferente per la presenza della Polizia di Stato all’interno dell’appartamento, continuando peraltro ad arrivare a contatto fisico con la compagna, scongiurato solamente dalla reazione degli operatori che si sono frapposti tempestivamente tra le parti.Per questi motivi si sono condotti i due in Questura dove l’uomo è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia e associato presso la casa circondariale di Novara.Successivamente, in sede di udienza di convalida, l’Autorità Giudiziaria ha disposto per l’uomo la misura cautelare della custodia in carcere.