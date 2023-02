Serie A: al Dall'Ara crolla l'Inter

via Inter fb





Poco alla volta si aprono gli spazi per le ripartenze da una parte e dall'altra. Lautaro è poco preciso di testa. Lukaku schierato dal primo minuto non crea molti pericoli, a parte un traversone che passa l'area piccola con Skorupski titubante. Sulla palla si avverta prima Gosens poi Calhanoglu che spara alto. La partita resta in bilico e il maltempo non aiuta nei fraseggi.





Gli uomini di Thiago Motta provano ad infilare gli avversari. Da sinistra il lancio di Schiuten permette a Orsolini di trovarsi a tu per tu con Onana e batterlo. Si va verso il finale di gara e l'Inter prova un forcing poco convincente fatto di lanci lunghi verso Dzeko. La difesa di casa è sempre attenta. Il Bologna resiste e condanna nuovamente l'Inter.

- Al Dall'Ara crolla l'Inter. La storia si ripete con la medesima fatalità dello scorso anno. Orsolini nel secondo tempo regala al Bologna una vittoria forse inaspettata. I rossoblu, in realtà, sono pericolosi già nel primo tempo. Prima è la var ad annullare il tiro a rete di Barrow, poco dopo la traversa di Soriano mantiene il risultato in parità.