Ricetta: radicchio di campo e pancetta affumicata

Oggi vi proponiamo una ricetta tipica della Calabria, ovvero radicchio di campo e pancetta affumicata





INGREDIENTI (per 4 persone)

- Radicchio di Campo 700 gr.

- pancetta affumicata 50 gr.

- cipolla

- olio d'oliva

- sale





PREPARAZIONE

Mettete a bollire un tegame con dell'acqua e nell'attesa del bollore andate a pulirvi i radicchi e mondateli ben bene finché non saranno netti del terriccio.

Appena l'acqua ha raggiunto il bollore tuffateci dentro i radicchi e lasciateli bollire per 20 minuti a coperchio aperto.

Fate rosolare la cipolla con la pancetta in quattro cucchiaiate di olio e nel frattempo che si è freddato il corpo dei radicchi strizzateli alla meglio anche con le mani stando bene attenti che non sbriciolino ed uniteli al soffritto insaporendoli a fuoco dolce per 10 minuti.