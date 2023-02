Nuovo sisma in Turchia, panico tra la gente: crolli e feriti

Ipa

Un terremoto di magnitudo 6.3 si è verificato alle 18.04 ora italiana in Turchia, al confine con la Siria. Il sisma è stato registrato dall'Ingv, l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Secondo le prime indicazioni, il sisma - con ipocentro a 10 km di profondità - è avvenuto a circa 32 chilometri da Antiochia in Turchia. La nuova scossa è stata avvertita anche in Libano, Cipro, Israele, Egitto, Iraq, Territori Palestinesi e Giordania.Il nuovo terremoto nel sud della Turchia ha scatenato il panico vicino all'epicentro, riferisce l'AFP sul posto, la cittadina di Defne, nella provincia di Hatay. Nuvole di polvere si sono alzate in città, ci sono crolli e ci sarebbero diversi feriti che chiedono aiuto.Una scossa di assestamento di magnitudo 5.8 è stata registrata nuovamente nella provincia di Hatay, distretto di Samandağ, con ipocentro a 7 km. Secondo i media di Ankara, il precedente terremoto di magnitudo 6.3 ha fatto crollare molti edifici già danneggiati.