Mosca aveva informato gli Stati Uniti prima del test usando le stesse linee di comunicazione per evitare conflitti, le stesse che venivano usate per avvertire i russi della visita di Biden a Kiev. Gli Stati Uniti hanno valutato che il test non ha comportato un rischio per la visita di Biden o un'anomalia che segnalava un'escalation.

Mosca ha condotto il test di un missile balistico, il Sarmat denominato anche Satana II, durante la visita di Joe Biden in Ucraina. Ciò è stato segnalato alla CNN da due fonti militari statunitensi che specificano che il test non ha avuto successo.