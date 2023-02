Milano: si festeggia oggi il World Radio Day

MILANO - Proseguono le interessanti iniziative. Lunedì 13 febbraio 2023 si festeggia, nel mondo, il World Radio Day ovvero la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall'UNESCO proprio per il 13 febbraio di ogni anno. - Proseguono le interessanti iniziative. Lunedì 13 febbraio 2023 si festeggia, nel mondo, il World Radio Day ovvero la Giornata Mondiale della Radio proclamata dall'UNESCO proprio per il 13 febbraio di ogni anno.





Anche l'Italia celebra la Giornata Mondiale della Radio con i più grandi protagonisti delle Radio Nazionali, Locali, Web e Universitarie.

Il World Radio Day, organizzato da Radiospeaker.it, la più grande radio community d'Italia, si svolge lunedì 13 febbraio 2023 a Milano e in diretta streaming su tutti i canali social del portale. Dalle ore 10:00 e fino alle ore 18:00 si alterneranno ospiti, speaker, editori, fonici e professionisti del settore radiofonico in un flusso di formazione, intrattenimento e celebrazione che coinvolgerà radio Nazionali, Locali, Web ed Universitarie.

Il World Radio Day si terrà a Milano, nella suggestiva location del Talent Garden Isola, in Piazza Città della Lombardia e verrà trasmesso in diretta streaming in contemporanea su tutti i canali social di Radiospeaker.it, lunedì 13 Febbraio 2023 - 10:00 - 18:00.