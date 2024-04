Parma, violenta aggressione a Polizia e cittadino straniero in zona Oltretorrente: aggressore in arresto

PARMA - Nella serata di ieri, un equipaggio delle volanti impegnato nel consueto controllo del territorio è stato coinvolto in un episodio di violenza nella zona Oltretorrente. Mentre transitavano nella zona, gli agenti sono stati fermati da un individuo straniero con la bocca sanguinante, il quale ha riferito di essere stato aggredito da un altro individuo seduto sotto i portici della strada.L'aggressore, alla vista della Polizia, si è alzato in modo repentino e si è avvicinato minacciosamente sia agli agenti che alla vittima. Dopo aver proceduto all'identificazione dei due soggetti, la vittima è stata identificata come un 48enne marocchino, mentre l'aggressore ha tentato di eludere il controllo e di fuggire, dando inizio a una violenta resistenza.Nonostante i tentativi degli agenti di fermarlo, l'aggressore ha opposto una resistenza attiva, cercando di sfuggire e colpendo i poliziotti con calci e pugni. All'interno della Questura, il comportamento violento è continuato, con ulteriori tentativi di aggressione nei confronti degli agenti.Dopo essere stato accompagnato al Pronto Soccorso per ricevere le cure del caso, l'uomo è stato identificato come un cittadino marocchino di 37 anni, irregolare sul territorio nazionale e gravato da numerosi precedenti penali, tra cui lesioni personali, porto di armi, rissa, spaccio e violenza sessuale.A seguito della gravità dei fatti, l'uomo è stato tratto in arresto con l'accusa di Minaccia, Resistenza a Pubblico Ufficiale e Lesioni. Dopo le formalità di rito, è stato collocato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo.Nell'udienza di convalida tenutasi questa mattina, il Giudice ha confermato l'arresto e ha disposto la custodia cautelare in carcere per l'uomo.