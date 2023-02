Meloni in Ucraina: incontro con Zelensky

"È impaziente di darti il benvenuto a Washington", ha detto la Casa Bianca. Ieri la visita a sorpresa di Biden, dove ha abbracciato Zelensky. "Putin pensava di poter avere la meglio su di noi ma si sbagliava di grosso", ha detto il presidente Usa annunciando nuove armi per l'Ucraina e guardando a un processo "verso una pace giusta e duratura".





Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è oggi a Varsavia. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani invece è a New York per un vertice Onu sull'Ucraina. Putin nel suo discorso al Parlamento: "La Russia voleva una soluzione pacifica in Ucraina per evitare l'intervento militare, ma l'Occidente giocava con carte false per ingannare Mosca".

KIEV - E' il giorno della visita di Giorgia Meloni in Ucraina. Il premier italiano è arrivato a Kiev per incontrare Zelensky. "Sono curiosa, determinata a capire di cosa hanno bisogno queste persone", ha detto mentre scendeva dal treno. Ha telefonato con Biden.