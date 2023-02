Bologna, spaccio nel 'Giardino Stefano Casagrande': 49enne in manette

Shutterstock

BOLOGNA - I Carabinieri della Stazione Bologna hanno arrestato un 49enne tunisino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ successo durante un servizio di controllo del territorio che i Carabinieri stavano effettuando all’interno del “Giardino Stefano Casagrande” situato in via Luigi Calori, una zona che di recente era stata segnalata dai cittadini ai Carabinieri per la presenza di persone sospette, verosimilmente dedite al traffico di droga.Durante il controllo del parco, i Carabinieri hanno identificato il 49enne che si trovava accanto all’intercapedine di un muro in cui aveva sistemato due panetti di hashish e altri frammenti della stessa sostanza, del peso complessivo di 358 grammi, nonché del materiale attinente al confezionamento della droga (pellicola trasparente, un paio di forbici e un coltello), verosimilmente destinata alla vendita al dettaglio.Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il 49enne tunisino, gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti, è stato tradotto in camera di sicurezza, in attesa del processo con rito direttissimo.