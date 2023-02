Biden da Varsavia: "Ucraina resta orgogliosa e libera, Putin si sbagliava"

L’invasione russa, ha detto Biden, ha messo alla prova non solo Kiev, ma “tutto il mondo, l’America, la Nato, le democrazie”. Il Cremlino "pensava che ci saremmo arresi" e invece "la Nato oggi è più unita che mai. Le democrazie del mondo si sono rafforzate, non indebolite".





Dopo un anno dall’inizio della guerra, Putin – “affamato di territori e di potere” – “dubita ancora che la Nato possa restare unita. Ma la Nato non si dividerà e noi non ci stancheremo”. Poi l'affondo, nello stesso giorno in cui anche il capo del Cremlino ha parlato alla Nazione: "l'Occidente non voleva attaccare la Russia come ha detto Putin oggi".





La guerra, ha proseguito Biden, "è una scelta di Putin" e la Russia ha commesso "crimini contro l'umanità senza vergogna". Anche per questo "gli Stati Uniti e i loro alleati annunceranno nuove sanzioni contro la Russia questa settimana".

VARSAVIA - “Un anno fa il mondo si aspettava la caduta di Kiev. E invece Kiev resta forte, resta orgogliosa. E soprattutto resta libera”. Lo ha detto il presidente Usa Joe Biden aprendo il suo discorso dal Castello di Varsavia, a soli tre giorni dall’anniversario della guerra in Ucraina: era l’alba del 24 febbraio 2022 quando Putin lanciava la sua “speciale operazione militare”.