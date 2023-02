"Se Putin lo applaude, come può essere buono? Non ho visto nulla nel piano che indichi che ci sia qualcosa che sarebbe vantaggioso per chiunque non sia la Russia". Con queste parole il Presidente Usa Biden ha bocciato la proposta di pace annunciata da Pechino in un'intervista all'Abc nel giorno in cui ha annunciato la sua candidatura alla Casa Bianca per le elezioni del 2024.