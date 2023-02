Berlusconi: "Da premier non sarei mai andato da Zelensky"

Il leader di Fi Silvio Berlusconi torna ad attaccare Volodymyr Zelensky. E stavolta, nelle critiche, trascina anche lo stesso premier Meloni dopo la delicata settimana di incontri con gli altri leader europei.

E così alimenta lo scontro nella sua stessa maggioranza nel giorno delle elezioni regionali.

Berlusconi è durissimo sul presidente ucraino: "Bastava che cessasse di attaccare le due repubbliche autonome del Donbass e questo non sarebbe accaduto. Quindi giudico, molto, molto negativamente il comportamento di questo signore". Parole di piombo con cui rompe il silenzio elettorale e che gelano sia palazzo Chigi che la Farnesina. In più, uscendo dal seggio, dopo il voto per la Lombardia, prende le distanze apertamente dal capo del governo: "Io a parlare con Zelensky, se fossi stato il presidente del Consiglio, non ci sarei mai andato, perché stiamo assistendo alla devastazione del suo paese e alla strage dei suoi soldati e dei suoi civili".Nemmeno un'ora dopo, Palazzo Chigi è costretto a rimettere ordine: "Il sostegno all'Ucraina da parte del governo italiano è saldo e convinto". La nota non cita le frasi choc del Cavaliere, ma rammenta che quella posizione era scritta "chiaramente" nel programma elettorale della coalizione e "confermato in tutti i voti parlamentari della maggioranza che sostiene l'esecutivo".