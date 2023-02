Bari, partorisce in casa in videochiamata

RUVO DI PUGLIA (BA) - Parto in casa grazie al ginecologo in videochiamata su WhatsApp. È successo questa mattina a Ruvo di Puglia. La donna e suo figlio sono ora ricoverati in ospedale e stanno bene. Il travaglio è iniziato alle 4 di questa mattina.Intorno alle 7 è stato chiamato il ginecologo di fiducia, Francesco Meo, in servizio all'ospedale San Paolo di Bari. Il ginecologo l'ha invitata ad andare all'ospedale più vicino perché le contrazioni si stavano facendo più frequenti. Dopo un quarto d'ora, la donna lo ha chiamato e gli ha detto che sentiva uscire la testa del bambino.Il ginecologo ha avviato una videochiamata con la quale ha scoperto che il parto era imminente. Ha quindi invitato il marito della donna a scaldare degli asciugamani e la donna ad assumere la posizione del parto. Appena nato il bambino, il padre, su indicazione del medico, ha avvolto il bambino in un asciugamano, gli ha liberato le vie respiratorie con l'asciugamano e lo ha attaccato al seno.Il marito ha quindi allertato il 118 e una volta a casa, sempre su consiglio del ginecologo, l'infermiera ha tagliato il cordone ombelicale ed eseguito gli interventi per ridurre la perdita di sangue della donna. Ora entrambi sono ricoverati all'ospedale di Corato.