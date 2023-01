Tv: mercoledì 25 gennaio ad "Elisir" su Rai 3 si parlerà degli effetti del Long Covid

Long Covid: una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di alcuni sintomi legati all’infezione da Sars-CoV-2. Questo il tema che "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, affronta nella puntata di mercoledì 25 gennaio alle 10.30 su Rai 3. A rispondere alle domande, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova. Long Covid: una sindrome clinica caratterizzata dalla presenza di alcuni sintomi legati all’infezione da Sars-CoV-2. Questo il tema che "Elisir", il programma di medicina condotto da Michele Mirabella e Benedetta Rinaldi con Francesca Parisella, affronta nella puntata di mercoledì 25 gennaio alle 10.30 su Rai 3. A rispondere alle domande, il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova.





Lo spazio "10 minuti su..." è dedicato al defibrillatore, quel piccolo dispositivo salvavita in grado di ripristinare il normale battito del cuore in una persona colpita da arresto cardiaco improvviso. In studio il dottor Fausto D’Agostino, anestesista rianimatore presso il Policlinico Universitario Campus Bio-Medico di Roma e presidente dell’associazione Centro Formazione Medica.

Nello spazio "Mi dica dottore", si parla del batterio dell’Escherichia coli: quali sono i sintomi dell’infezione? Risponde il dottor Giorgio Franco, responsabile Uoc di Urologia del Policlinico Umberto I di Roma.

Infine, nel "Vero o falso", si sfatano tutte le false credenze sugli Omega 3. In studio la professoressa Marina Carcea, dirigente tecnologo al Centro di Ricerca Crea Alimenti e Nutrizione.