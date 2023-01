Serie A: l'Inter pareggia 2-2 a Monza

via Inter fb





Nel secondo tempo al 27' Pablo Mari del Monza va vicino al gol. Al 39' Lautaro Martinez dei nerazzurri colpisce il palo. Al 93' il Monza pareggia con Caldirola di testa. L'Inter è quarta con 34 punti.

Nella diciassettesima giornata di andata di Serie A l'Inter pareggia 2-2 all' U- Power Stadium con il Monza. Nel primo tempo al 10' l'Inter passa in vantaggio con Darmian con una conclusione di destro su passaggio di Bastoni. Al 12' il Monza pareggia con Ciurria con un tocco di sinistro. Al 22' l'Inter ritorna in vantaggio con Lautaro Martinez con un rasoterra a porta vuota.