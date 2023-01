via Inter fb

MILANO - Primo ko in Serie A per la squadra di Luciano Spalletti che viene sconfitta dall'Inter al Meazza. Decide la partita la rete segnata da Dzeko all'11' della ripresa. Ora il vantaggio del Napoli sul Milan, secondo in classifica, è sceso a 5 punti, e 7 è quello sulla Juventus. L'Inter è quarta con 33 punti.