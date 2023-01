Libri: il 31 gennaio 2023 uscirà "Diario di un piccolo noob" di Cube Kid

Dopo il grande successo commerciale della serie Diario di un guerriero di Cube Kid, il ritorno in libreria con una mini-serie illustrata di tre volumi dedicata ai più piccoli, 96 pagine di puro intrattenimento minecraftiano ricco di illustrazioni e attività. Dopo il grande successo commerciale della serie Diario di un guerriero di Cube Kid, il ritorno in libreria con una mini-serie illustrata di tre volumi dedicata ai più piccoli, 96 pagine di puro intrattenimento minecraftiano ricco di illustrazioni e attività.





Minus è un giovanissimo abitante di Minecraftia, ma non è assolutamente intenzionato a restarci; il suo sogno è difatti quello di diventare un guerriero, un VERO guerriero, e di combattere i mostri che minacciano il suo villaggio. Assolutamente fuori questione il fatto di rimanere un noob per tutto il resto della sua vita! Un giorno, decide quindi di partire per questa avventura. Lungo la sua strada, troverà un nuovo amico, anche se un po’ bizzarro, combatterà terribili creature e vivrà delle avventure straordinarie.

Per quel che riguarda Cube Kid, è lo pseudonimo di Erik Gunnar Taylor, un giovane autore che vive in Alaska, Usa. Da sempre fanatico di videogame, e in particolar modo di Minecraft, ha scoperto molto presto la passione per la scrittura di fanfiction. Il suo primo libro, Diary of a Wimpy Villager, è uscito nel febbraio del 2015 in e-book e ha scatenato l’entusiasmo dei lettori online e dei giocatori di Minecraft. Il romanzo è stato pubblicato per la prima volta in Francia nel febbraio 2016 nella sua versione attuale, illustrato da Saboten. E da qui ha fatto il giro di mondo, dando il via a una serie di grande successo. Quando non scrive, Cube Kid viaggia, armeggia con la sua automobile, divora fanfiction e gioca con il suo videogame preferito.