Kiev, nuovo dramma: elicottero precipita vicino asilo nido

Putin rafforza l'esercito: la Russia avrà un milione e mezzo di soldati entro il 2026. Intanto il presidente ucraino Zelensky fa sapere che il premier Meloni "sarà presto a Kiev" e il Consiglio supremo di difesa ha ribadito l'impegno dell'Italia difendere la sovranità territoriale dell'Ucraina. Un sostegno che la presidente della Commissione Ue von der Leyen ha assicurato "per tutto il tempo necessario".

KIEV - Nuovo dramma nella capitale ucraina. Un elicottero è precipitato, per cause ancora da accertare, nei pressi di una scuola materna a Brovary, periferia est di Kiev. Lo ha riferito il governatore locale, Oleksiy Kuleba, precisando che ci sono vittime e che diversi bambini erano all'asilo al momento dello schianto. Secondo fonti della presidenza ucraina, sul posto sono presenti squadre di emergenza e sono in corso i controlli sulle vittime.