Ancona, agenti salvano la vita a 50enne

Le Volanti si dirigevano tempestivamente sulla zona segnalata, riportata nella lettera. Sul posto si notava una vettura corrispondente a quella in uso all’uomo che si trovava all’interno. Il 50enne appariva molto scosso ed emotivamente provato, senza riuscire a giustificare la sua presenza sul posto.





Gli operatori si recavano poi a casa dei familiari al fine di tranquillizzarli sul buon esito delle ricerche e sulle condizioni dell’uomo.

Gli agenti, compresa la situazione, mettevano in atto un’intensa attività di dialogo e mediazione, e con competenza e professionalità riuscivano ad entrare in empatia con l’uomo e a tranquillizzarlo. Nel frattempo veniva contattato personale sanitario al fine di trasportarlo presso il locale nosocomio per le cure e gli accertamenti del caso.