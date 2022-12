Ucraina: Putin rifiuta la pace degli Usa

Il presidente russo Vladimir Putin ha rifiutato l'accordo di pace proposto da Biden, che prevede il ritiro delle truppe russe dal territorio ucraino ma dovranno essere riconosciuti i territori annessi da Mosca. In un colloquio telefonico con il cancelliere Scholz, Putin ha dichirato: "L'attenzione è stata attirata sulla linea distruttiva degli stati occidentali, compresa la Germania, che hanno potenziato il regime di Kiev con le armi, addestrato l'esercito ucraino", mentre il Cancelliere tedesco ha esortato Mosca a ritirare il proprio esercito per poter avviare la via diplomatica.