Dopo il bombardamento in due aeroporti, la Russia ha subito un nuovo attacco da un drone nell'aeroporto nella regione russa di Kursk, al confine con l'Ucraina, in cui è stato colpito tra gli altri obiettivi anche uno stoccaggio di petrolio. La risposta della Russia non si è fatta attendere con un nuovo bombardamento su Zaporizhzhia e Kherson.