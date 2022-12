Ucraina: nuova ondata di missili su Kharkiv e Kiev. Russi prendono 40 bambini ucraini

KIEV - Una nuova ondata di missili russi ha colpito l'Ucraina: a Kharkiv infrastrutture nevralgiche sono state colpite, causando un blackout, ha riferito il sindaco. Esplosioni sono state registrate anche nell'area di Kiev, nella città di Poltava dove è saltata l'elettricità e a Kryvyi Rih, dove è stato colpito un edificio residenziale e ci sono vittime sotto le macerie.L'esercito russo ha preso 40 bambini ucraini da Lysychansk e Severodonetsk e li ha portati nella regione di Stavropol della Federazione Russa. L'accusa arriva dal Centro nazionale di resistenza, come riportato da Ukrinform.Gli Stati Uniti "non permetteranno ai commenti della Russia di dettare l'assistenza alla sicurezza che forniamo all'Ucraina", ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder in risposta all'avvertimento della Russia secondo cui qualsiasi missile Patriot americano inviato a Kiev "porterà a conseguenze imprevedibili".Intanto è stato raggiunto l'accordo sul nono pacchetto di sanzioni alla Russia e per sbloccare i 18 miliardi di aiuti all'Ucraina.