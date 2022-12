Tv: domenica 1 gennaio su Retequattro il film "Hachiko - Il tuo migliore amico"

Domenica 1 gennaio, in prima serata su Retequattro, va in onda "Hachiko - Il tuo migliore amico", film del 2009 diretto da Lasse Hallström con Richard Gere. Domenica 1 gennaio, in prima serata su Retequattro, va in onda "Hachiko - Il tuo migliore amico", film del 2009 diretto da Lasse Hallström con Richard Gere.





Hachi è un cane di razza akita che ogni giorno accompagna il suo padrone, il professor Parker, alla stazione e lo aspetta fino al suo ritorno. Un giorno questa routine viene improvvisamente interrotta dalla morte dell'uomo. Per i dieci anni successivi, Hachi continuerà a recarsi tutti i giorni in stazione in attesa del ritorno del suo padrone e la sua storia diventerà nota in tutto il paese attirando anche l'attenzione dei media.