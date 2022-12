Recla Speck Alto Adige IGP affettato: per stare in forma con gusto



Lo Speck Alto Adige IGP di Recla, già affettato in vaschetta, è buono e tenero come appena affettato ed è subito pronto per essere gustato, fetta dopo fetta. È un salume genuino e preciso che supporta a raggiungere il fabbisogno di proteine e porta anche minerali e vitamine importanti, tra cui ferro o potassio.





Recla ci consiglia: integrarlo in quantità giusta con altri piatti che portano carboidrati, acidi grassi instaurati e fibre è ideale per un’alimentazione equilibrata, come nella gustosa ricetta del Risotto di zucca e speck Recla.





Alcune caratteristiche del Speck Alto Adige IGP affettato:





Moderato contenuto calorico ed elevata percentuale di vitamina B e sali minerali, come sodio, potassio, ferro e zinco, lo rendono un’ottima alternativa a carne, pesce e uova.

Con oltre il 30% ogni 100 g, è una preziosa fonte di proteine, particolarmente importanti per le persone chi pratica attività fisica e per gli atleti, perché contribuiscono allo sviluppo muscolare, contrastandone la perdita.

La convinzione diffusa che i grassi debbano essere eliminati dalla dieta è sbagliata.

Particolarmente importanti infatti sono gli acidi grassi polinsaturi, che l’organismo può assimilare soltanto attraverso l’alimentazione. Quelli contenuti nello Speck Alto Adige sono un’importante fonte energetica che favorisce l’assimilazione delle vitamine liposolubili.

Le vitamine sono necessarie per il benessere generale e la salute, perché stimolano la produzione di energia e rafforzano la funzionalità del cuore e del sistema nervoso, assicurandopelle e occhi sani e riducendo stanchezza e spossatezza.