Raf: nel 2023 nuove date per "La mia casa tour"

(Ansa)

Una grande notizia per il cantante Raf: a poche settimane dalla pubblicazione delle prime date della prossima stagione live La mia casa tour 2023, annuncia altri sette concerti sui palchi dei teatri italiani. Oltre alle date di Roma, Milano, Bari e Firenze, la tournée arriverà a Udine, Bologna, Torino, Trento, Napoli, Padova e a Pescara.





Questo il calendario aggiornato del tour, prodotto da Friends & Partners: 2 maggio, Teatro Giovanni Da Udine di Udine; 3 maggio, Teatro Celebrazioni di Bologna; 8 maggio, Teatro Colosseo di Torino; 12 maggio, Teatro Team di Bari; 14 maggio, Auditorium Parco della Musica di Roma; 15 maggio, Teatro degli Arcimboldi di Milano; 19 maggio, Teatro Verdi di Firenze; 21 maggio, Auditorium Santa Chiara di Trento; 23 maggio, Teatro Augusteo di Napoli; 26 maggio, Gran Teatro Geox di Padova; 27 maggio; Teatro Massimo di Pescara. Biglietti disponibili in prevendita dal 16 dicembre.

Un ritorno sul palco molto atteso, che Raf presenta con queste parole: "A casa tutti bene? È una domanda molto frequente e spesso soltanto formale che indica quanto il benessere e l'armonia dello spazio domestico e delle persone e animali con i quali lo condividiamo sia fondamentale per il nostro stesso benessere. Immaginando di allargare il concetto di casa all'intero pianeta terra, l'equazione rimane sempre la stessa. È un'illusione credere di poter stare bene se ci curiamo solo di noi stessi, con quel poco o tanto che possediamo, mentre mostriamo scarsa empatia verso milioni di persone costantemente in condizioni di sofferenza, nessun interesse nei confronti di una maggiore sostenibilità e nessun impegno concreto nel tentare di contrastare il cambiamento climatico in atto. Stiamo bene solo se a casa tutto va bene. La mia casa, la nostra casa è l'universo in cui viviamo. Musicalmente parlando nel 2023 i teatri torneranno a essere 'La mia casa'. Vi accoglierò con nuove sonorità, nuove canzoni. Musica e parole con l'energia e le emozioni di sempre".