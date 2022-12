Manovra, lavori riprendono in Commissione. Salta la norma sul Pos

ROMA - Si è conclusa dopo undici ore la seduta della Commissione Bilancio della Camera sulla manovra, in cui non è stato approvato alcun emendamento. Nelle ultime ore i lavori sono stati sospesi a causa delle trattative tra governo e gruppi di maggioranza e opposizione. Gli emendamenti dei relatori, spiegano fonti parlamentari, non sono ancora stati depositati.Il presidente della commissione, Giuseppe Mangialavori, ha riaperto la seduta intorno alle 18.20 per annunciarne la chiusura. Alle 13 di oggi viene convocato l'ufficio di presidenza, poi la commissione si riunirà nuovamente alle 14.L'obiettivo, si spiega, è chiudere l'esame in commissione oggi intorno alle 17, e in tal caso lo sbarco in Aula, previsto per le 13 domani, potrebbe essere posticipato di qualche ora al pomeriggio per poi dare il via alla discussione generale e, il giorno successivo, a una maratona che proseguirà anche in notturna tra giovedì e venerdì, per approvare la manovra alla Camera entro le 23 di sera.Non è quindi esclusa la richiesta di una seduta notturna alla Camera tra giovedì e venerdì. Il governo dovrebbe riporre la sua fiducia nella manovra.POS. Salta il tetto sui pagamenti digitali: è soppresso il limite di 60 euro entro il quale gli esercenti potevano rifiutare transazioni con bancomat e carte. Si lavora perà a un fondo anche con le banche per mettere in campo ristori per i commercianti: il sistema dovrebbe essere quello dei crediti di imposta.PENSIONI. Sale dall'80 all'85% la rivalutazione delle pensioni tra 4 e 5 volte il minimo (circa 2000-2500 euro). Ma per quelle più alte gli scaglioni vengono rivisti con una riduzione della percentuale. E' previsto poi l'innalzamento a 600 euro delle pensioni minime per gli over 75, ma solo per il 2023.OPZIONE DONNA. Non cambia la stretta introdotta in manovra: l'anticipo pensionistico sale a 60 anni, riducibile di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni, ed è solo per tre categorie di lavoratrici (caregiver, invalide almeno al 74% e licenziate o dipendenti da aziende in crisi).ASSEGNO FAMILIARE E CONGEDO. Per i nuclei con quattro o più figli la maggiorazione mensile forfettaria sale da 100 a 150 euro. Aumenta anche l'indennità del congedo parentale, dal 30 all'80%, per un mese aggiuntivo entro il sesto anno d'età dei figli: possono usarlo entrambi genitori, in via alternativa.MUTUI. Arriva la possibilità di modificare il tasso del mutuo da variabile a fisso. Ma solo per mutui in origine non superiori a 200mila euro e per chi ha un'Isee non superiore a 35mila euro e che non abbia avuto ritardi nei pagamenti.CUNEO. Sale da 20 a 25mila euro la soglia di reddito entro la quale i lavoratori dipendenti possono beneficiare del taglio del cuneo di 3 punti percentuali. Vale oltre 500 milioni.REDDITO. Vengono ridotte da 8 a 7 le mensilità per i percettori del sussidio. Per favorire il loro rientro nel mercato del lavoro viene innalzata da 6.000 a 8.000 euro la soglia massima per l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato i beneficiari del reddito.SUPERBONUS. La proroga al 31 dicembre 2022 per poter beneficiare del 110% vale solo per i condomini, ma a condizione che la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori sia stata adottata prima del 18 novembre 2022.IMPRESE. Arrivano altri fondi, pari a 150 milioni per il 2023-26, per la Nuova Sabatini per gli investimenti delle Pmi. Previste anche misure anche a supporto della competitività delle imprese italiane.SPORT E CALCIO. Per le società sportive i versamenti tributari sospesi per l'emergenza sanitaria possono essere pagati o in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2022 oppure in 60 rate di pari importo, con una maggiorazione del 3%.SIGARETTE. Rincari più soft per le sigarette (circa 10-12 centesimi in più anziché 20 per un pacchetto) ma stretta sul trinciato, con un rincaro medio di circa 40 centesimi.