Elisa: il 16 dicembre uscirà il nuovo singolo "Come te nessuno mai"

(Ansa)

Novità nel panorama musicale nazionale: venerdì 16 dicembre uscirà il nuovo singolo di Elisa dal titolo "Come te nessuno mai", nuovo estratto dal suo ultimo album "Ritorno al Futuro / Back to the Future" (Island Records / Universal Music). Il brano è una canzone d'amore profonda alla quale l'artista ha lavorato a lungo, che scava nell'intimità.





Ed è stato scelto da Elisa per aprire la scaletta di "An Intimate Night", il nuovo tour teatrale che la vede impegnata in questi giorni in tutta Italia. La tournée vede la partecipazione straordinaria di Dardust al pianoforte, Andrea Rigonat alle chitarre e agli archi Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Sulla scia del successo di questi appuntamenti, Elisa conquista anche la tv: il 5 gennaio in prima serata su Rai 2 sarà trasmesso il concerto speciale di Milano che ha visto la partecipazione di tantissimi ospiti giunti a sorpresa sul palco, da Luciano Ligabue a Rkomi, da Giuliano Sangiorgi ad Emma, da Mahmood a Tommaso Paradiso, fino a Brunori Sas, Edoardo Leo, Paolo Fresu.

La serata è stata anche occasione per una raccolta fondi a favore di "Music for the Planet", progetto di Music Innovation Hub, Aworld e Legambiente, cui Elisa ha dedicato tutto il tour estivo. Obiettivo del fondo è mettere a dimora alberi in diverse aree italiane allo scopo di contrastare la crisi climatica e dare nuovo respiro alle aree urbane più inquinate contribuendo al progetto europeo "Life Terra", che ha come obiettivo per il 2025 la messa a dimora di 500 milioni di nuovi alberi in Europa (di cui 9 in Italia) e curarli per i 3 anni successivi.