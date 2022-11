Usa, un procuratore speciale per Trump

La reazione del tycoon non si è fatta attendere, definendo tale decisione come abuso di potere, convinto che il procuratore speciale non si comporterà in maniera imparziale.

Jack Smith, attuale procuratore al Tribunale dell'Aja per il Kosovo, è stato nominato procuratore speciale per indagare su Donald Trump. Smith dovrà far luce su due questioni: il tentativo di cambiare i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e la sua gestione dei documenti segreti della Casa Bianca.