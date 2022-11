Tv: da sabato 5 novembre tornano su Rai Yoyo le avventure del famoso orsetto Paddington

Il famoso orsetto Paddington torna su Rai Yoyo per la seconda stagione, con nuovi amici, nuove scoperte e tante curiosità dedicate ai più piccini. L’appuntamento è da sabato 5 novembre, tutti i giorni, alle ore 10.05 e 18.30. Il famoso orsetto Paddington torna su Rai Yoyo per la seconda stagione, con nuovi amici, nuove scoperte e tante curiosità dedicate ai più piccini. L’appuntamento è da sabato 5 novembre, tutti i giorni, alle ore 10.05 e 18.30.





Nella nuova serie "Le avventure di Paddington", ogni episodio prende spunto dai libri originali di Michael Bond, ma porta con sé anche lo spirito degli ultimi film che hanno visto protagonista il simpatico orsetto. La produzione si avvale di una tecnica di animazione avanzata che restituisce l’emozione del reale attraverso un fantastico 3D. Gary Barlow del gruppo pop inglese dei "Take That" ha composto la sigla della serie, che fin dalle prime inquadrature cattura sia piccoli e grandi che riconoscono l’amato Paddington al primo sguardo, sia i più piccoli che lo vedono per la prima volta. “Le avventure di Paddington” sono già disponibili in boxset anche su RaiPlay.