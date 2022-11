Ricetta: Amaro del Ciclista con foglie di menta

Amaro del Ciclista nasce dal connubio armonioso di 20 erbe botaniche, tra le quali spiccano china e liquirizia. Le foglie di menta come guarnizione esaltano ancor più la freschezza di questo liquore dal sentore erbaceo lasciando in bocca un gradevole e intenso ricordo. Amaro del Ciclista con foglie di menta è la migliore conclusione per un lauto pasto in compagnia.