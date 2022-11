La Juventus non smette di volare: Lazio ko 3-0 all'Allianz

Nella ripresa è ancora Kean a bucare la rete laziale. L'attaccante azzurro è bravo al 54' a spingere in rete la conclusione di Kostic ribattuta da Provedel. All'89' c'è gloria anche per Milik che, servito da Chiesa, può solo spingere in rete il più facile dei gol.

La Juventus conquista la sesta vittoria consecutiva contro la Lazio. La partita non entusiasmante viene sbloccata da Kean che al 43', servito da Rabiot, batte Provedel in uscita col pallonetto.