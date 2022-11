C'è stata una violenta esplosione ad Istiklal Avenue, via molto trafficata di Istanbul. Il bilancio provvisorio è di 6 morti e 53 feriti. Il presidente Erdogan, mentre si trovava in aeroporto in partenza per il G20 di Bali, ha dichiarato: "C’è odore di terrorismo qui. C’è il sospetto che una donna abbia avuto un ruolo. La nostra nazione stia sicura che gli autori saranno puniti come meritano".