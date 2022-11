Enogastronomia: Piera 1899 presenta Composizione di Rosso 2016

Un’elegante espressione di rosso, in cui l’originalità viene esplicitata senza usare le parole. È il quinto senso, il tatto, il protagonista assoluto della morbida etichetta in carta cotone di Composizione di Rosso 2016, vino friulano che nasce come opera d’arte, esclusivamente nelle annate eccezionali. Un’elegante espressione di rosso, in cui l’originalità viene esplicitata senza usare le parole. È il quinto senso, il tatto, il protagonista assoluto della morbida etichetta in carta cotone di Composizione di Rosso 2016, vino friulano che nasce come opera d’arte, esclusivamente nelle annate eccezionali.





Costruzione poetica che si fa sinfonia tattile, Composizione di Rosso nasce dall’incontro di anime diverse: l’eleganza del Merlot appassito su graticci, la personalità del Cabernet Sauvignon e la struttura del Pignolo. La lunga permanenza in barrique ne esalta la complessità regalando un gusto pieno e sensuale. È infatti un vino da toccare, come la candida etichetta che rinuncia ai colori per esaltare l’elegante texture in rilievo, un rincorrersi di sottili e delicati arabeschi.

Risultato della continua attività di ricerca dell’azienda Piera 1899 nel trasmettere la migliore espressione del territorio friulano attraverso l’eleganza a livello gustativo, Composizione di Rosso è il vino della celebrazione, da stappare in occasioni importanti. Impreziosita dall’etichetta realizzata con l’originario punzone di un’antica stampante a braccio, la bottiglia ha un fondo pesante: una scelta di attenzione, per valorizzare le caratteristiche del vino non filtrato.





Note di vinificazione e di degustazione





Composizione di Rosso 2016 è una ricercata interpretazione dell’uvaggio del taglio bordolese. Il blend è costituito da Merlot, Cabernet Sauvignon e Pignolo. Le uve di Merlot subiscono quello che si può definire un "affinamento in vigna": un’elevata maturazione, con concentrazione di aromi e zuccheri naturali, alla base del patrimonio fenolico e aromatico che continuerà poi la sua evoluzione in barrique. Cabernet Sauvignon e Pignolo vengono vinificati in rosso con macerazione prolungata per 22 giorni, abbinata a follature e délestage manuali due volte al giorno. La fermentazione avviene in tini di acciaio. A dicembre, a fine appassimento, Cabernet Sauvignon e Merlot riposano in barrique di rovere francese per 18 mesi mentre il Pignolo riposa 24 mesi in barrique di rovere americano. Una volta creato il blend, l’affinamento prosegue in bottiglia per altri 18 mesi.

Dalla trama setosa e vellutata, Composizione di Rosso porta con sé le note succose di frutta rossa matura del Merlot (lampone, marasca), arricchite da quelle di violetta che vengono sviluppate in appassimento. Il Cabernet apporta sentori di erbe aromatiche e tocchi di pepe, insieme a note tostate di cacao. Il Pignolo, tipico della parte friulana più vicina alla Slovenia, è un’uva ricca di antociani e tannini, con una buona acidità che aiuta nella longevità, dalle sensazioni di pino e sottobosco molto pronunciate, che ampliano lo spettro aromatico del vino. Al palato, i tannini dolci conferiscono morbidezza ed eleganza insieme agli aromi di prugna secca e tabacco. Un vino da distrazione, adatto su cacciagione da pelo, formaggi molto stagionati, dolci a base di cioccolato amaro e frutta rossa come le amarene leggermente riscaldate.

Composizione di Rosso 2016 sarà disponibile dall’inizio di dicembre in un’edizione limitata di circa diecimila bottiglie, etichettate e numerate personalmente da Piera Martellozzo.

Piera 1899 è una donna, creatrice di vini. È la cura del sogno, del progetto, del dettaglio che si fa vino. È il 1992 quando Piera Martellozzo viene scelta dal padre per seguire la piccola azienda vinicola di famiglia, situata in provincia di Padova. In due decenni, dopo aver trasferito e consolidato la sede in Friuli, l’azienda è diventata una delle realtà vinicole di riferimento del Nord-Est. Con oltre un secolo di storia alle spalle, Piera ha raccolto il sapere di oltre tre generazioni e lo ha trasformato in una nuova avventura, seguendo il richiamo del Friuli Grave e compiendolo nelle sue Terre Magre. Piera 1899 è il rispetto per l’uomo e la natura in una visione di Pura Terra, è l’esperienza che si rivela in preziose bollicine da 075Carati. È una bottiglia che racchiude e si veste d’arte con una Composizione che risveglia i sensi. È il gusto di una sinfonia che ha le suggestioni romantiche di un Clâr de Lune.