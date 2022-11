Cop27, risultato storico: via libera alla creazione del fondo per pagare perdite e danni

via COP27 fb

Dopo quasi 30 ore di tempi supplementari, la COP27 di Sharm el-Sheikh si è conclusa con un risultato storico: la creazione di un fondo per risarcire perdite e danni ai Paesi colpiti da una crisi climatica che non hanno contribuito a creare. Questa è la perdita e il danno.Un risultato arrivato all'ultimo miglio con una seduta plenaria iniziata a tarda notte. Quando finalmente fu raggiunto il consenso dell'assemblea. L'unica assemblea al mondo dove i più piccoli hanno la possibilità di far valere la propria voce come i grandi.Da trent'anni il 'loss and damage' è la battaglia portata avanti da oltre 150 Paesi colpiti da eventi sempre più estremi. Non una questione di beneficenza ma di giustizia climatica. Il che si traduce in un nuovo fondo che dovrebbe diventare operativo tra due anni.