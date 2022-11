via Cop27 fb





Il numero uno dell’Onu, però, ricorda anche che c’è una notizia positiva: abbiamo tutti gli strumenti per intervenire. Per intervenire però, serve la volontà politica. Ed è anche per questo che oltre 130 tra Capi di Stato e di Governo sono venuti a Sharm el-Sheikh. L’occasione anche per ascoltare le voci dei Paesi che meno hanno contribuito alla crisi climatica e più ne subiscono le conseguenze.

SHARM EL-SHEIKH - “Siamo su un’autostrada verso l’inferno climatico con il piede sull’acceleratore”. Così il segretario delle Nazioni Unite Guterres nel suo discorso di avvio dei lavori della Cop27, la conferenza delle Nazioni Unite sulla lotta alla crisi climatica.