Casamicciola, si continua a scavare nel fango: speranze al lumicino per i 5 dispersi

via twitter

Si continua a spalare fango, con gli escavatori e a mano, a seconda della situazione: in queste ore la priorità a Casamicciola, dove è caduta una colonna di fango che ha gia fatto 7 vittime, è fare in fretta.Si fa di tutto per mantenere viva la speranza di poter salvare i 5 dispersi che mancano ancora dopo il ritrovamento di 7 alluvionati. Seconda notte di dolore sull'isola ma anche di lavoro di soccorritori e volontari impegnati nella ricerca ma per cercare di liberare case, hotel, negozi dal muro di fango.A chiederli a gran voce sono anche i 230 sfollati, che temono di non poter tornare nelle proprie case.Il lavoro dei soccorritori si concentra, tra l'altro, su un solaio. I controlli mirano ad accertare se ci possano essere persone all'interno. Per accedervi è necessario completare la pulizia della strada di accesso dal fango, uno degli ostacoli più difficili da rimuovere nelle varie zone interessate dalla frana.