Bomba nel centro di Istanbul: arrestato l'attentatore

ISTANBUL - Istanbul ricade nel terrore dopo l'esplosione che ha provocato sei vittime. Il ministro dell'Interno turco Soumeylan Soylu ha annunciato, parlando all'agenzia ufficiale di Anadolu, che la persona che domenica ha fatto esplodere una bomba nel centro della città è stata arrestata. Il presidente Recep Tayyip Erdogan e il suo vicepresidente, Fuat Oktay, avevano precedentemente indicato in una "donna" la responsabile dell'attacco, particolare che Soylu non ha però specificatoI sei morti nell’attentato, ha fatto sapere il prefetto cittadino Ali Yerlikaya, sono tutti cittadini turchi. Su 81 feriti in tutto, 50 sono stati dimessi mentre 31 si trovano ancora in ospedale e due sono gravi, ha aggiunto Yerlikaya.