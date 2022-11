Attentato alla vita per l'ex Premier del Pakistan Imran Khan, ferito ad una gamba da colpi di pistola mentre teneva un comizio a Wazirabad nel Punjab contro l'attuale governo. Durante l'attacco quattro dirigenti del partito Tehreek-e-Insaf (Pti) sono rimasti feriti, mentre un sostenitore sarebbe stato ucciso. L'attentatore nel momento dell'arresto ha dichiarato: "Non sono sostenuto da nessuno. Ce l’ho con Khan per il modo in cui inganna la gente".