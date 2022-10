Zelensky: "Russi in difficoltà sul campo ricorrono a terrore"

via Zelensky Ig

KIEV - "L'Ucraina non si fara' intimidire e ora siamo solo piu' uniti. I terroristi vanno neutralizzati. Gli occupanti non possono opporsi a noi sul campo di battaglia ed e' per questo che ricorrono al terrore". Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo ultimo video messaggio, diffuso sui social.