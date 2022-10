Ucraina, Pentagono: "Conseguenze per Russia se usa bomba sporca"







"Non entrerò nei dettagli su dove, come e quando - ha affermato - Ma non c'è bisogno di dirlo, si tratta di qualcosa che prendiamo molto seriamente e che continuiamo a monitorare 24 ore su 24, sette giorni su sette". Sono false, ha insistito il portavoce del Pentagono, le affermazioni della Russia secondo cui l'Ucraina sta preparando una "bomba sporca". Gli Stati Uniti, ha assicurato, "monitorano costantemente" la situazione.

WASHINGTON - "Ci sarebbero conseguenze per la Russia se usasse un'arma nucleare o una 'bomba sporca'". A ridbadirlo in un briefing il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, che non è entrato nei dettagli, ma ha aggiunto che tutto questo "è stato comunicato" alla Russia "a vari livelli".