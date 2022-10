Serie A: Sassuolo-Inter 1-2

Il vantaggio arriva allo scadere del primo tempo: dal corner di Calhanoglu Dumfries svetta e Dzeko mette la zampata sul centesimo gol in serie A. Alla ripresa il Sassuolo reagisce e agguanta il pari. Il cross di Rogerio è un arco perfetto sui piedi di Frattesi che firma l'1-1. Con Skriniar e Mkhtaryan entrano fisicità e tecnica, anche se Pinamonti in più occasioni tenta il gol dell'ex. Da un'altra ripartenza dalla fascia destra Dumfries lancia sulla testa di Lautaro il cui colpo è forte, ma viene respinto magistralmente da Consigli.





L'argentino già nella ripresa lotta su numerosi palloni alla ricerca del gol che gli manca da troppe giornate. In Emilia però è la giornata giusta per Dzeko. Il cross dalla sinistra di Mkhtaryan permette al bosniaco di firmare la doppietta personale. Da questo momento in poi l'Inter gioca più serena e spavalda portandosi a Milano una vittoria in un campo complicato.

I padroni di casa si rendono subito pericolosi con una botta di Frattesi intercettata dal portiere camerunense. Gli uomini di Dionisi sfruttano la capacità fisica e la tecnica soprattutto di Laurentie. I neroverdi cercano di colpire dalla fasce, mentre l'Inter diventa più pericolosa con fraseggi brevi e verticalizzazioni.