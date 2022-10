Quattro navi russe colpite in Crimea: Mosca accusa Londra e sospende l'accordo sul grano

Non si è fatta attendere la reazione piccata di Londra che per voce del Ministero della difesa che ha risposto: "Per sminuire la loro disastrosa gestione dell'invasione illegale dell'Ucraina, il Ministero della Difesa russo sta ricorrendo a false affermazioni di portata epica. Questa storia inventata dice di più sulle frizioni all'interno del governo russo piuttosto che sull'Occidente".



E non si fa attendere la risposta di Mosca. "In seguito all'atto terroristico compiuto dal regime di Kiev con la partecipazione di esperti britannici contro navi della flotta del Mar Nero e navi civili impegnate per garantire la sicurezza dei corridoi del grano, la Russia sospende la sua partecipazione all'attuazione dell'accordo sull'esportazione di prodotti agricoli dai porti ucraini", ha annunciato il ministero della Difesa russo su Telegram.

Attacco a quattro fregate russe a nella baia di Sebastopoli, in Crimea, che sarebbero state danneggiate da un attacco di droni. La Russia, che ha definito tale attacco 'terroristico' per voce del Ministro della Difesa Shoigu, ha accusato la Gran Bretagna di aver contribuito nella realizzazione dei droni oltre ad essere coinvolta nella distruzione del gasdotto Nord Stream.