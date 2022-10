Musica italiana in lutto: addio a Franco Gatti dei Ricchi e Poveri

(Ansa)

Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Ad annunciare la scomparsa dello storico volto del gruppo sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco" dicono addolorati in un post. Lutto nel mondo della musica italiana: è morto a Genova Franco Gatti dei Ricchi e Poveri, aveva 80 anni. Ad annunciare la scomparsa dello storico volto del gruppo sono i Ricchi e Poveri, insieme alla sua famiglia. "È andato via un pezzo della nostra vita. Ciao Franco" dicono addolorati in un post.





"Non ci voleva proprio. Mi porterò dentro per sempre il video messaggio che mi ha mandato qualche settimana fa proprio alla vostra trasmissione. Lui non stava bene, lo aveva dichiarato, e avrebbe anche potuto non farlo e invece lui...Gliene sarò per sempre grata" ha dichiarato invece Marina Occhiena intervenuta questa mattina a Storie Italiane su Rai1 con un ricordo commosso di Franco Gatti "È stato un grande regalo. Ieri sono andata a trovarlo e abbracciarlo, gli volevo tanto bene e mi ha aiutata tanto, mi è stato vicino. Per fortuna siamo riusciti a fare la reunion, lui voleva rivedere il gruppo riunito prima che succedesse qualcosa. E' stata una cosa bellissima, un grande dono anche per i fan che ci hanno seguito per così tanto tempo".