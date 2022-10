Musa, dopo la vittoria al 'Vieste Music Festival' pubblica 'Marte in Ariete'

Una melodia che arriva al cuore e accarezza l'anima. 'Marte in Ariete' è il nuovo singolo del cantautore pugliese Samuele Ranalli - in arte Musa - giovane promessa del cantautorato italiano, che con il nuovo brano, ha conquistato il primo posto al 'Vieste Music Festival'.

Un talento da tenere sott'occhio per il timbro originale e la capacità di raccontare le sue emozioni attraverso la musica. 'Marte in Ariete' è una poesia d'amore, dal sapore pop, che mette in primo piano l'amore e le conseguenze che ci lascia.

Samuele Ranalli, in arte Musa, classe 2003, è un cantautore e pianista viestano. Lavora nel campo dell’intrattenimento musicale presso strutture turistiche partecipando, inoltre, ad eventi promossi dal comune di appartenenza e dall’associazione musicale di cui fa parte dal 2016.

Ha iniziato a scrivere e comporre seguendo l’impostazione piano-voce nel 2020, per poi concentrarsi sul produrle, con l’aiuto di terzi. Il principale genere musicale a cui si accosta è quello indie/pop considerato dall’artista il più conforme ad esprimere ricordi ed emozioni vissute, proiettando l’ascoltatore, in pochi versi nel suo io più intimo. Nel 2022 vince il “Vieste Music Festival”, pubblicando successivamente il singolo d’esordio “Marte in Ariete”.