Margherita srl ambasciatrice della pizza italiana nel mondo

Tutto il piacere della pizza buona come in pizzeria, ma da gustare comodamente a casa e una ricca gamma di pizza snack per soddisfare qualsiasi occasione di consumo. Presente al Sial di Parigi dal 15 al 19 ottobre, per poi conquistare gli Stati Uniti al PLMA di Chicago dal 13 al 15 novembre, Margherita srl conferma il ruolo da protagonista e ambasciatrice del gusto italiano nel mondo.





L’azienda di Fregona (TV) non frena la sua crescita ma anzi conferma il suo ruolo di ambasciatrice della pizza italiana buona come quella di pizzeria, affrontando i due appuntamenti di carattere internazionale con la sicurezza data dall’incremento delle vendite e la conquista di nuove fette di mercato che testimoniano l’apprezzamento per una gamma prodotti premium di altissima qualità. L’azienda veneta, specializzata nella produzione artigianale di pizza in versione frozen e fresco e di snack pizza ha da tempo varcato i confini nazionale conquistando consumatori di tutto il mondo.

Tutte le delizie di Margherita verranno presentate e fatte degustare dal 15 al 19 ottobre al Sial di Parigi presso Hall 5A - stand S179 e poi dal 13 al 15 novembre al PLMA di Chicago presso North Hall F1846.