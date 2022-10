Malore durante immersione: scompare comandante dei carabinieri di Crotone Gabriele Mambor

CROTONE - Dramma per il comandante provinciale dei carabinieri di Crotone, colonnello Gabriele Mambor, morto nel pomeriggio di sabato 22 ottobre durante un'immersione. L'ufficiale 49enne, nato a Roma, aveva comandato il Reparto Operativo dei Carabinieri di Bari fino al 2020. Grande appassionato di pesca subacquea e, come spesso faceva, si è immerso nel mare antistante il litorale crotonese.Probabilmente un malore durante l'immersione gli è stato fatale. Il corpo del colonnello è stato ritrovato nei pressi della spiaggia antistante il cimitero comunale. Prima di arrivare a Bari era stato in servizio in Calabria nei Cacciatori di Vibo Valentia e al comando dei Ros di Reggio Calabria.