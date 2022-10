Libri alla radio: è boom di ascolti per i racconti de "Il Tormento del Talento II" su Radio Kristall

Carlo Zannetti

MILANO - I racconti tratti da "Il Tormento del Talento II - Pop Star Tribute", l'ultimo libro del chitarrista, scrittore e autore Carlo Zannetti (www.carlozannetti.it/biografia), fanno volare gli ascolti delle nuove puntate della trasmissione "Senti Questa" di Ambrogio Curti su Kristall Radio Milano (in FM sui 96,20 a Milano). - I racconti tratti da "Il Tormento del Talento II - Pop Star Tribute", l'ultimo libro del chitarrista, scrittore e autore Carlo Zannetti (www.carlozannetti.it/biografia), fanno volare gli ascolti delle nuove puntate della trasmissione "Senti Questa" di Ambrogio Curti su Kristall Radio Milano (in FM sui 96,20 a Milano).





Il libro, che è un tributo ad alcuni grandi interpreti o autori musicali che con le loro celebri performance e grandi successi sono stati un'inesauribile fonte di ispirazione per intere generazioni, è diventato un appuntamento imperdibile che coinvolge i tantissimi appassionati del panorama musicale italiano ed internazionale dagli anni '60 agli anni '90.

"Senti questa", la trasmissione di Ambrogio Curti, si propone di rovistare nella discoteca personale dell'autore per offrire agli ascoltatori perle della musica pop, accompagnate da piccole storie, curiosità, e frammenti di memoria, per viaggiare tra tempi mai vissuti, nostalgie positive, luoghi lontani, colori a volte tenui e a volte intensi, tra penombre e luci accecanti, per aiutare gli ascoltatori ad immaginare e meravigliarsi.

La trasmissione si articola in ben 35 puntate che vengono messe in onda ogni lunedì e mercoledì alle 8:00 ed in replica la domenica alle 10:00, sulle frequenze storiche 96,20 FM di Kristall Radio Milano, in DAB+ su Milano e provincia, e in streaming sull’applicazione gratuita.

L'insieme delle puntate diventerà anche un podcast che sarà pubblicsto sul sito internet www.kristallradio.it, e in seguito anche su Spotify.





Chi è Ambrogio Curti





Ambrogio Curti, classe 1963, ha vissuto a Milano nei luoghi dove Lucio Battisti iniziava a fare i primi passi artistici insieme ai Dik Dik.

Già da piccino ha così cominciato a respirare un’aria magica che lo ha inevitabilmente ed inconsapevolmente condizionato. Dai primi anni ‘80, Curti ha avuto l’occasione di fare lo speaker presso una piccola radio di quartiere su Navigli di Milano e dopo circa un anno ha iniziato a collaborare per altre emittenti private. In poco tempo è riuscito ad entrare nello staff di Radio Pavia diretta dal mitico Nando Azzolini, dove vive un'esperienza molto significativa e condivide anche una realtà quotidiana dedicata al giornalismo.

Dal 2017 avvia una collaborazione con l’emittente Kristall Radio Milano, nata negli ‘80, ancora viva più che mai e soprattutto frequentata da persone molto appassionate e molto legate tra di loro dalla comune passione per la radio, impostata come negli anni pionieristici.





Chi è Carlo Zannetti





Carlo Zannetti è una chitarrista, autore e scrittore, che ha collaborato con i più grandi nomi della musica italiana, ormai da più di 40 anni sulla scena musicale e culturale di livello internazionale.

Artista molto noto per le prestigiose collaborazioni in ambito musicale, dal 2015 si è dedicato anche alla scrittura, consegnando alle stampe diversi libri e molti racconti successivamente pubblicati in raccolte di autori vari e pubblicati da case editrici primarie in Italia e all'estero. Giornalista pubblicista, collabora con alcuni giornali online e cartacei scrivendo articoli sulla storia della musica pop e rock.

Nella sua carriera, in parte firmandosi con alcuni pseudonimi, ha firmato molti testi di canzoni e curato personalmente alcuni arrangiamenti musicali suonando la chitarra e diversi altri strumenti.

"Il Tormento del Talento II - Pop Star Tribute" è un libro che ha ottenuto un notevole successo, e ha suggestionato in maniera positiva molti lettori, speaker radiofonici e giornalisti.

Recentemente, sulla scia di tutte queste attenzioni, è nato anche il progetto che comprende la produzione di un cortometraggio, già in via di elaborazione, basato su un nuovo racconto di Carlo Zannetti, che per l’occasione ha composto e registrato anche la colonna sonora.