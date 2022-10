Incontro Meloni-Macron a Roma, “Dare risposte comuni sull’energia”

ROMA - Ieri sera a Roma cordiale e proficuo confronto, di oltre un'ora, tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni e il presidente francese Emmanuel Macron. Nel corso del colloquio informale sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: dal caro energia al sostegno all'Ucraina, sino alla difficile congiuntura economica e alla gestione dei flussi migratori.Dopo l'incontro Macron ha postato su Twitter."Come europei, come Paesi vicini, come popoli amici, con l'Italia dobbiamo continuare tutto il lavoro iniziato. Riuscire insieme, con dialogo e ambizione, lo dobbiamo ai nostri giovani e ai nostri popoli. Il nostro primo incontro a Roma, Giorgia Meloni, va in questa direzione" ha scritto su Twitter il presidente francese Emmanuel Macron al termine dell'incontro, a Roma, con la premier Giorgia Meloni.