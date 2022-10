Coppia investita da treno nel Pavese, identificati corpi

PAVIA - Le due persone travolte e uccise da un treno nel tardo pomeriggio di ieri vicino a Pavia sono state identificate dai carabinieri. Si tratta di Heros Gobbi, 46 anni, e Patrizia Libutti, 45 anni. I due erano residenti a Giussago, paese nel cui territorio avvenne l'investimento. Sono in corso le indagini per chiarire perché i due fossero sui binari quando è arrivato il treno da Milano a Pavia. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 ma non c'era più niente da fare. La circolazione dei treni lungo la linea Milano-Pavia è ripresa regolarmente in tarda serata.