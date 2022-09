Tv: martedì 20 settembre in prima tv su Canale 5 la commedia "Lockdown all'italiana"

Martedì 20 settembre in prime-time su Canale 5 arriva in prima Tv la commedia "Lockdown all’Italiana" con Ezio Greggio e Ricky Memphis. Martedì 20 settembre in prime-time su Canale 5 arriva in prima Tv la commedia "Lockdown all’Italiana" con Ezio Greggio e Ricky Memphis.





Roma, due coppie che più diverse non potrebbero essere: Giovanni (Ezio Greggio) e Mariella (Paola Minaccioni), lui avvocato e lei superficiale borghese in un lussuoso appartamento del centro storico; Walter (Ricky Memphis) e Tamara (Martina Stella), lui tassista e lei commessa in un supermercato in un modesto appartamento in periferia. Giovanni e Tamara hanno una relazione ma i loro rispettivi compagni lo scoprono solo l’8 marzo del 2020, giorno in cui il Premier Giuseppe Conte annuncia a reti unificate il Lockdown per combattere la pandemia da Covid-19. Mascherine, guanti, uscite per la spesa, uscite in Farmacia, passeggiatina con il cane, jogging, certificazioni, voglia di mare, terrazzi condominiali. E anche la difficoltà di capire cosa fare, come fare. I decreti insondabili. Lo smart working da casa. Le call via Skype. La palestra fatta in video. Il problema dei capelli per le donne. Una comica fatalità che ha lasciato unite due coppie scoppiate. Si massacreranno? Si ritroveranno? Diventeranno migliori o peggiori?